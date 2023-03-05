Потеряете все! Глоба предупредила один знак зодиака о надвигающемся кошмаре

Астролог Тамара Глоба считает, что Раки в марте будут чрезмерны наивны и недоброжелатели могут этим воспользоваться. Представители этого созвездия, по ее словам, должны быть более разборчивы в своих поступках, иначе в их жизни может начаться настоящий кошмар.

«Вполне вероятно, что рядом с вами есть люди, которые используют вас для осуществления своих гнусных планов», - заявила она.

Глоба подчеркнула, что Раки могут потерять все, если нее возьмутся за голову.

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