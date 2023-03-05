Какому знаку зодиака нужно срочно сесть на диету: Глоба считает это важным для судьбы

Астролог Тамара Глоба посоветовала Близнецам сесть на диету. Если она вам необходима, то сейчас очень благоприятное время для этого.

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Безусловно, здоровье и отличный внешний вид добавят недостающей уверенности в себе и поможет в построении счастливой линии судьбы.

Близнецы сейчас должны думать о себе, а не о тех людях, которые вечно просят у них помощи. Посмотрите на свою жизнь со стороны и четко осознайте, для кого вы живете – для себя или каких-то «вампиров», которые сосут из вас энергию.

Источник: rsute.ru.