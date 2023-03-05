Ваш обман повернет линию судьбы в пропасть! Какой знак зодиака не должен сейчас врать – Глоба

Астролог Тамара Глоба предупредила Тельцов об опасности, которую несет их ложь. Если вы еще не успели совершить ошибку и сказать неправду, то даже не допускайте мысли об этом! Даже в том случае, если вы думаете, что иного выхода у вас нет.

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Ложь в итоге приведет еще к более плачевным последствиям. Отношение с человеком, которого вы обманули, будет испорчено окончательно и бесповоротно.

Вместе с тем Тельцы в полной мере почувствуют, что занимаются своим делом. Их накроет волной вдохновения, поэтому они будут готовы активно действовать.

Источник: rsute.ru.