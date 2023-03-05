Завистники лопнут! Какой знак зодиака добьется всех целей в марте - Глоба

Астролог Тамара Глоба заявила, что у Рыб в марте будет счастливый период для того, чтобы добиться поставленных целей. Завистники, по ее словам, удивятся от работоспособности представителей этого созвездия.

Однако стоит помнить, что Рыбы много сделали для того, чтобы у них все получилось. Поэтому просто удачей это назвать нельзя. Это плоды долгой и изнурительной работы - пришло время собирать дивиденды.

«Буквально любое дело, за которое возьмутся Рыбы, принесет им положительный результат», - отметила Глоба.

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