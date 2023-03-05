На какой знак зодиака набросится начальство, а коллеги устроят конфликт: Володина советует сидеть тихо

Василиса Володин рекомендовала Львам сейчас лишний раз не высовываться, у них настал не самый лучший период жизни.

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Высоко вероятны конфликты на работе. Начальник неожиданно может сорваться на вас, а ждать от коллег поддержки в этот период тоже не стоит. Они будут настроены против вас.

В личной жизни – та же история. Дома вам напомнят о делах и проблемах, которые стоило решить давно.

А вот дружеские тихие встречи вам рекомендованы, спокойное общение для успокоения не помешает.

Источник: rsute.ru.