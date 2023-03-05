Какой знак зодиака влюбит в себя того, о ком давно мечтал: Глоба предрекла счастье

Какой знак зодиака влюбит в себя того, о ком давно мечтал: Глоба предрекла счастье

Тамара Глоба. Фото: Global Look Press

Астролог заметила, что эти люди в целом произведут о себе новое впечатление.

Овны получили шанс от вселенной изменить о себе мнение окружающих в лучшую сторону и нужно срочно этим воспользоваться.

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Астролог Тамара Глоба рекомендовала представителям знака зодиака смело планировать новые деловые встречи. Вы сможете сейчас убедить любого в том, что говорите.

Этот новый дар стоит использовать и в сугубо личных целях. Ваше красноречие сможет убедить того, о ком вы давно мечтали, но пока безрезультатно. Сейчас настало ваше время, действуйте!

Источник: rsute.ru.

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