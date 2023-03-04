«Не откладывайте дела»: астролог рассказала, что ждать от пятого и шестого марта всем знакам

Луна

Луна. Фото: Global Look Press 

Елена Мун составила предсказание, опираясь на лунный календарь.

Стало известно, что влекут за собой пятое и шестое марта по лунному календарю.

Астролог Елена Мун не увидела в этот период негативных событий для знаков. Более того, эксперт призвала к активным действиям.

«14-е и 15-е лунные сутки, Луна во Льве-Деве. Время активных, решительных действий, проявления себя», – отметила эксперт. 

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«Полезна повышенная рабочая активность: не откладывайте дела, чтобы к концу месяца не накопилось большое количество нерешенных задач. Следите за питанием и балансом выпитой жидкости, чтобы избежать отеков и нарушений сна», – добавила астролог в беседе с vnimanie.pro.

Напомним, ранее экстрасенс рассказала, какую вещь опасно дарить женщинам на 8 Марта.

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