«Ее сердечные дела расцветут»: индийский пророк предсказал Ольге Бузовой долгожданные перемены в личной жизни

Стало известно, что ждет в личной жизни исполнительницу Ольгу Бузову.
Поклонники телеведущей переживают за Ольгу. Популярной и богатой артистке никак не удается обрести семейное счастье. Индийский пророк Пунит Нахата объяснил, в чем причина поражений Ольги Бузовой на личном фронте.
«Обычно она выбирает людей, которые используют ее, унижают и рождают в ней неуверенность и чувство неоцененности… Она ищет суперинтеллектуального партнера, который будет ее понимать, а это все равно что сидеть в баре и ждать, что бармен нальет тебе свежего молока», – объяснил провидец.
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«В 2024 году возможен переезд Ольги за границу, где ее сердечные дела расцветут. Однако если она не захочет этого, то судьба будет благосклонна к ней. Если она решит жить в России, ее карьера расцветет, и, возможно, она создаст общественную организацию, чтобы помогать другим. Но в этом случае ей будет сложно наладить личную жизнь», – добавил Нахати в личном блоге на YouTube-канале.
Напомним, ранее таролог назвала счастливчиков в финансовой сфере в период с 6 по 12 марта.