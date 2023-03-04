«Ее сердечные дела расцветут»: индийский пророк предсказал Ольге Бузовой долгожданные перемены в личной жизни

Стало известно, что ждет в личной жизни исполнительницу Ольгу Бузову.

Поклонники телеведущей переживают за Ольгу. Популярной и богатой артистке никак не удается обрести семейное счастье. Индийский пророк Пунит Нахата объяснил, в чем причина поражений Ольги Бузовой на личном фронте.

«Обычно она выбирает людей, которые используют ее, унижают и рождают в ней неуверенность и чувство неоцененности… Она ищет суперинтеллектуального партнера, который будет ее понимать, а это все равно что сидеть в баре и ждать, что бармен нальет тебе свежего молока», – объяснил провидец.

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