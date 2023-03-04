Успех с 6 по 12 марта: таролог назвала счастливчиков в финансовой сфере

Стало известно, кому на следующей неделе больше остальных повезет с деньгами.
Оказалось, представители воздушной стихии в период с 6 по 12 марта могут не переживать за свое финансовое положение.
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Фортуна побалует Близнецов, Водолеев и Весов. Эти знаки на следующей неделе смогут не только удачно вложиться в новые проекты, но и забрать старые долги. А еще крупные покупки для них в эти даты не нанесут урон кошельку. Об этом таролог сообщила 5-tv.ru.
Напомним, ранее астролог рассказала, как найти истинную любовь.