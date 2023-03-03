Имена мужчин — победителей по жизни во всем

Астрологи уверены, что имена напрямую влияют на судьбу человека. И лучше, по их мнению, выбирать те, которые несут удачу.

Например, Юрий. Мужчина с таким именем уравновешен и спокоен. За что бы он ни взялся — все идет как по маслу.

У Андреев тонкая интуиция, которая помогает им по жизни. Они точно знают, чего хотят, а судьба им во многом помогает.

Деловая хватка и умение добиваться поставленных целей отличает Никит. Эти мужчины почти всегда победители.

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