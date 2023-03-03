Белая полоса! Три знака зодиака, которые сорвут удачу в марте — Глоба

Астролог Тамара Глоба заявила, что у представителей трех знаков в марте будет счастливый период. По ее словам, у них появится шанс начать жизнь с чистого листа, начнется белая полоса.

«Тельцы ощутят на себе переменчивое мартовское настроение. Их ждет глобальное переустройство всей жизни», — заявила она.

Некоторые Львы, по словам Глобы, могут переехать далеко от дома и там их ждет успех.

Повезет и Девам. У них появится шанс наладить отношения с близкими людьми.

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