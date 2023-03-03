Три знака зодиака: Глоба назвала главных баловней судьбы марта

Астролог Тамара Глоба заявила, что в марте трем знакам зодиака очень повезет во многих сферах жизни. Фортуна, по ее словам, будет явно на их стороне.

Главным образом речь идет о Близнецах и Раках. В марте представителям этих созвездий удача улыбнется на работе. А деньги будут идти рекой, если приложить для этого усилия.

«Раки воплотят в жизнь своим мечты и надежды», — заявила она.

Повезет и Стрельцам. У них есть все шансы встретить свою вторую половинку, с которой они проведут всю свою жизнь.

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