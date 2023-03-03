Лучшие жены по знаку зодиака: они выходят замуж исключительно по любви

Ведический астролог Ирина Чайка назвала знаки зодиака, из которых получаются лучшие жены. Они не только преданные и любящие, им свойственно прощать ошибки, мириться со сложностями и искать компромисс с теми, кто им по-настоящему дорог.
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Золото в этой категории можно отдать девушкам-Ракам. Из них получаются идеальные спутницы жизни. Кто-кто, а уж они умеют хранить семейный очаг. Такие девушки слывут заботливыми женами и ласковыми матерями. Им нравится заботиться о тех, кого они любят. В их доме всегда уютно, светло, комфортно и тепло.
Жены-Раки не будут закатывать скандалы. Они предпочитают, чтобы страсти улеглись сами собой. Главная ценность этого знака зодиака: он будет оберегать и заботиться о благополучии каждого члена семьи.
Серебро у образцовой хозяйки — и это девушки-Тельцы. Этот знак зодиака можно считать эталонным там, где речь заходит о крепких отношениях. Они никогда не подведут, не придадут, и не будут ссориться без причины. Тельцы оберегают свой брак, им хочется прожить спокойную жизнь, насладившись уютом и теплом.
К тому же они великолепно готовят, их кулинарные способности могут удовлетворить аппетиты самых утонченных гурманов. Поссориться с Тельцами практически невозможно из-за их стабильной психики.
Бронза у девушек-Весов, которые слывут примерными хранительницами семейного очага. Рожденные под этим знаком зодиака женщины — понимающие мамы, которые стараются стать верным другом своим детям. Обаятельные и привлекательные они влюбляют в себя спутника жизни, полностью покоряя себе его чувства. С такой женщиной каждый чувствует себя счастливчиков.
По материалам Wday