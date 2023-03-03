В марте — на новом месте работы! Кому астрологи пророчат судьбоносные перемены весной

Эксперт по астропсихологии Лилия Бордовских назвала знак зодиака, который найдет для себя новые пути развития весной. И эти перемены коснутся карьеры. Львы могут оказаться на распутье. Представителям этого созвездия Вселенная даст возможность реализоваться в чем-то новом, совершенно непохожем на то, чем они занимались долгие годы.

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