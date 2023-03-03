Награда по заслугам! Три везунчика, которых Вселенная будет «носить на руках» весь март

Астролог Наталия Гурьянова поделилась прогнозом на март, назвав три знака восточного гороскопа, которые оседлают колесо фортуны. Эти любимчики Вселенной будут управлять мощными потоками энергии, выстраивая свою жизнь в самом привлекательном ключе. Март — это время их побед.

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Главными везунчиками можно назвать Драконов. Они ощутят себя верхом на коне — удача будет на их стороне. Все, что решат сделать эти баловни судьбы, тут же примет форму. Вселенная пошлет им покровителей. Их также ждет путешествие с друзьями.