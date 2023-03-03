Володина назвала везунчиков, которых не коснутся испытания 2023 года — судьба защитит

Василиса Володина выделила в отдельную группу везунчиков, которых не тронут беды и испытания 2023 года. В их жизни в год Кролика все будет более или менее спокойно. Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, астролог дала понять, что этим баловням судьбы не страшны тревоги, которыми будет переполнен 2023 год.

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Меньше всего изменений и проблем будет у тех, кто родился с 1992-го по 1994 год. Василиса Володина придерживается мнения, что небесные светила уберегут своих любимчиков от невзгод. Они словно спрячутся в «домике», а вот остальным повезет куда меньше. Обыватели рискуют попасть в воронку перемен, которую устроит им Плутон.