Карьера, деньги и любовь! Глоба назвала трех королей фортуны в марте

Тамара Глоба в своем YouTube-канале назвала три знака зодиака, в чьей жизни в марте наступит белая полоса.

Третья декада месяца обещает личный успех Овнам. К ним придет любовь и популярность. Также этот знак зодиака будет активно зарабатывать.

На хорошем счету у судьбы и вдумчивые Тельцы. Их мечты будут сбываться на глазах. Перемены ждут этот знак зодиака в личной жизни. Знакомства могут стать судьбоносными. Появятся возможности для путешествий и новые перспективы в карьере.

Для Раков март обещает стать периодом реализации больших планов. Интеллектуальные дела идут в гору, появится шанс разбогатеть. Вложения в недвижимость или покупка дома будут удачной.