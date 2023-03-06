Осторожно со здоровьем! Три знака зодиака, кому грозит опасность 6 марта

Раки

Сегодня проблемы, связанные с весом, могут вызвать у вас особенный стресс. Если вы страдаете артериальным давлением, вы должны особенно тщательно следить за своим здоровьем и соблюдать все диетические ограничения.

Львы

Чрезмерный физический труд может привести к таким проблемам, как боли в пояснице и головные боли. Сегодня необходимо следить за тем, чтобы не оказывать на себя слишком большого давления. Эти проблемы не будут вас беспокоить, если вы установите для себя предел, а также будете практиковать некоторые техники релаксации, такие как медитация и йога. Кроме того, следите за тем, чтобы ваша осанка была правильной.

Девы

Сегодня либо вы, либо кто-то из ваших близких решит, что пришло время побороть вредную привычку и чтобы отказаться от этой привычки, вам придется устранить все соблазны из своего ближайшего окружения. Если вы не можете справиться с этим самостоятельно, поговорите с врачом или обратитесь в организацию, которая специализируется в этой области.

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