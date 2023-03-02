Денежный бум! Три знака зодиака, которые озолотятся в марте — мощный финансовый приток

Астрологи назвали три знаки зодиака, которые сорвут денежный куш. Столько прибыли им и не снилось. Только успевай подсчитывать.

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Прибавку к зарплате в марте получат Овны. Эти деньги помогут им закрыть все имеющиеся потребности. Кому-то даже удастся обзавестись финансовой подушкой безопасности.