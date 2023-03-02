Денежный бум! Три знака зодиака, которые озолотятся в марте — мощный финансовый приток

Денежный бум! Три знака зодиака, которые озолотятся в марте - мощный финансовый приток

Знаки зодиака — богачи. Фото: Global Look Press

У этих везунчиков прибыли станет вдвое больше.

Астрологи назвали три знаки зодиака, которые сорвут денежный куш. Столько прибыли им и не снилось. Только успевай подсчитывать.

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Прибавку к зарплате в марте получат Овны. Эти деньги помогут им закрыть все имеющиеся потребности. Кому-то даже удастся обзавестись финансовой подушкой безопасности.

Стрельцы будут тратить деньги, инвестировать и получать вдвое больше. Они могут позволить себе быть расточительными, но в меру. Траты должны быть обдуманными, тогда они пойдут на пользу.

Рыбы в денежном плане будут на вершине, хотя в других аспектах март выдастся противоречивым. Зато прибыль будет приходить ото всюду. Таких легких денег этот знак зодиака еще не видел. Вот кто обласкан удачей.

По материалам sterlegrad

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