Какие два знака зодиака могут сильно опозориться на работе: Володина советует притихнуть

Астролог Василиса Володина посоветовала Девам сейчас привести в порядок свои нервы и не делать ничего лишнего, о чем можно будет в дальнейшем пожалеть.

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Сейчас Девы стоят на распутье, один неправильный шаг — и они совершат ошибку, о которой будут жалеть.

У вас много времени в настоящий момент уходит на работу, постарайтесь отнестись к этому спокойно и не нервничать лишний раз. И не забывайте про отдых.

Второй знак зодиака, которого могут подстерегать неприятности на работе, — это Козерог. У вас накопилось много деловых проблем, которые возможно разрешить, если проявить терпение.

Вы очень близки к конфликту с коллегами, вас легко вывести из себя. Нужно постараться не наговорить лишнего.

Источник: rsute.ru.