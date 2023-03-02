Карма богачей! Пять знаков зодиака, которые рождаются с «денежной жилкой»

Астрологи назвали пять знаков зодиака, которым богатство идет по судьбе. А от нее, как говорится, не уйдешь! Эти везунчики могут жить обычной жизнью, однако Вселенная сделает все для того, чтобы их труд хорошо оплачивался и ценился окружающими. Они рождены, чтобы жить в достатке.

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Самыми экономными и расчетливыми в этом рейтинге стали Козероги. Они притягивают к себе деньги без особого труда. Уж кто-кто, а эти везунчики знают, как правильно распоряжаться финансами. Они устраиваются только на самую высокооплачиваемую должность.

Честным трудом добиваются достатка смышленые Девы. Их девиз по жизни — идти вперед. Такое трудолюбие всегда вызывает похвалу у начальства. Поэтому Девы ходят в любимчиках у вышестоящего руководства. Этот знак зодиака мудро приумножает свой капитал, становясь богаче год от года.