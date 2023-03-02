Озолотятся! Три знака зодиака, которые сколотят состояние - полоса удачи до 5 марта

Астролог Людмила Митрохина в свежем прогнозе на весну назвала три знака зодиака, которым Вселенная даст шанс озолотится на неделе со 2 по 5 марта. Именно этот период ознаменуется для них полосой удачи. Главное - не упустить такую лакомую возможность. Такое везение большая редкость - действуйте.

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Тельцы ощутят соединение Юпитера и Венеры. Звезды советуют рожденным под этим знаком сконцентрироваться на карьере. Для Тельцов важно повысить свой статус и начать новое выгодное сотрудничество, что в дальнейшем приведет их к материальному изобилию.