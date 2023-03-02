Озолотятся! Три знака зодиака, которые сколотят состояние - полоса удачи до 5 марта

Астролог Людмила Митрохина в свежем прогнозе на весну назвала три знака зодиака, которым Вселенная даст шанс озолотится на неделе со 2 по 5 марта. Именно этот период ознаменуется для них полосой удачи. Главное - не упустить такую лакомую возможность. Такое везение большая редкость - действуйте.
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Тельцы ощутят соединение Юпитера и Венеры. Звезды советуют рожденным под этим знаком сконцентрироваться на карьере. Для Тельцов важно повысить свой статус и начать новое выгодное сотрудничество, что в дальнейшем приведет их к материальному изобилию.
Весам стоит провести несколько рабочих встреч в период со 2 по 5 марта. В это время рожденные под этим созвездием станут магнитом для удачи и выгодных предложений. Весы могут рассчитывать на то, что она заключат выгодные контракты. И чем больше они вложат сил и финансов, тем перспективнее будет проект.
Социальный и карьерный рост ждет Рыб. Им нужно как можно чаще мелькать перед вышестоящем руководством. Этот знак зодиака может получить долгожданное повышение и удвоенную зарплату. Уже до 10 марта они увидят плоды своих стараний в виде премий или похвалы.
По материалам 7days