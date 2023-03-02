Этим троим улыбнется удача! Знаки зодиака, которых Глоба назвала везунчиками в марте

Тамара Глоба в своем YouTube-канале поделилась прогнозом на март, назвав главных счастливчиков месяца. Им улыбнется удача, а фортуна озолотит тех, кто не побоится рискнуть.

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Близнецы в марте будут активно строить карьеру. Они мастера планирования. Поддержку окажут близкие и друзья. А коллективная работа обеспечит в будущем успех и признание. Начальство обратит внимание на Близнецов - их труды не останутся без должной награды. Главное - не останавливаться на достигнутом. Успех в карьере будет сопровождаться и денежными вливаниями.

Для Раков март станет месяцем большой реализации личных планов. Это период возможностей. Все, что связано с интеллектуальной деятельностью, пойдет в гору. Именно вдали от дома рожденные под этим созвездием будут активно зарабатывать деньги.