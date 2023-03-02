Будут впутывать в конфликты и провокации, но он выстоит: какой знак зодиака спасет себя — Володина

Стрельцам предстоит непростое время, рассказала астролог Василиса Володина. У представителей знака зодиака сейчас опасный период в плане провокаций со стороны.

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Кто-то может активно пытаться вас впутывать в конфликты и сомнительные дела. Но у вас точно есть силы, чтобы противостоять этому злу.

Не торопитесь с принятием важных решений, продумывайте каждый свой шаг, избегайте шумных тусовок и вечеринок. Проведите ближайшее время в отдыхе с близкими людьми, и все будет хорошо.

Источник: rsute.ru