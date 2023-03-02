Единственный знак зодиака, который в марте начнет жить заново - новая работа: Володина

Василиса Володина в своем YouTube-канале поделилась прогнозом на весну, назвав знак зодиака, который начнет жить заново этой весной - и это, в первую очередь касается его карьеры. Именно Львы встанут на новый путь развития. Представители этого созвездия захотят сменить место работы, коллектив. Эти перемены скорее всего благоприятно отразятся на рожденных под этим знаком зодиака.

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