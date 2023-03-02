Вами пользуются! Глоба посоветовала одному знаку присмотреться к людям рядом — потеря денег

Вами пользуются! Глоба посоветовала одному знаку присмотреться к людям рядом – потеря денег

Тамара Глоба. Фото: Global Look Press

Сейчас вам нужно быть предельно осторожными.

Астролог Тамара Глоба предостерегла Раков от излишней доверчивости. Вам необходимо сейчас проявить максимальную осторожность и не предпринимать никаких необдуманных и эмоциональных решений, иначе вы можете потерять деньги.

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Вполне вероятно, что рядом с вами есть люди, которые используют вас для осуществления своих гнусных планов. Вдумчиво подписывайте любые бумаги, будьте крайне осторожны на профессиональном поприще, все пересчитывайте и перепроверяйте.

На работе вы можете наделать немало ошибок, поэтому сосредоточьтесь на этом предельно старательно.

Источник: rsute.ru

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