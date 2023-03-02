Вами пользуются! Глоба посоветовала одному знаку присмотреться к людям рядом — потеря денег

Вполне вероятно, что рядом с вами есть люди, которые используют вас для осуществления своих гнусных планов. Вдумчиво подписывайте любые бумаги, будьте крайне осторожны на профессиональном поприще, все пересчитывайте и перепроверяйте.

На работе вы можете наделать немало ошибок, поэтому сосредоточьтесь на этом предельно старательно.

Источник: rsute.ru