«Мир будет на грани»: астролог напугал прогнозом на март про ядерное оружие

Астролог Татьяна Лукашевич заявила, что в марте 2023 года произойдут события, которые подвергнут опасности существование нашей планеты. И все пойдет, по ее словам, по нарастающей.

«Наступит такой момент, когда мир, оказавшись «на грани» существования, поймет, что надо договариваться», — заявила она kp.ru.

Лукашевич также подчеркнула, что остудить головы помогут «показательные» выступления в виде испытаний. Про ядерное оружие, по ее мнению, будут снова говорить много.

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