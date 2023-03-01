Ультиматумы и условия! Володина посоветовала одному знаку зодиака затаиться в марте

Астролог Василиса Володина заявила, что у Львов март будет сложным. По ее словам, представителям этого созвездия лучше всего затаиться в этом месяце и ничего важного не планировать.

«Если можете, не планируйте важных мероприятий на середину марта. Если уже запланировали — переносите», — заявила она.

Володина подчеркнула, что Львы в марте будет чрезмерно конфликтными. Причем во многих вопросах можно договориться, но в этот раз следовать этому принципу они не захотят.

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