С 15 марта! Володина назвала знак зодиака, который может потерять деньги

Астролог Василиса Володина заявила, что Тельцам в марте 2023 года нужно быть очень осторожными с деньгами. По ее словам, есть риск потерять вложения, если повести себя неправильно.

«В середине марта старайтесь обходить стороной сложные финансовые вопросы, хотя они и сами будут настойчиво стучаться в вашу жизнь», — заявила она.

А вот с 17 марта, по мнению Володиной, у Тельцов будет прилив сил. Захочется работать, развлекаться и наслаждаться жизнью. Но и тут надо быть аккуратными, не стоит рисковать.

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