Ведический астролог назвала баловня судьбы в марте среди всех — богатеют день ото дня

Практикующий ведический астролог Ирина Орлова дала прогноз на март, назвав знак зодиака, который станет абсолютным везунчиком марта. И это Близнецы.

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Для этого знака зодиака март станет прекрасным периодом. Их ждут большие возможности.