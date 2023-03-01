Ведический астролог назвала баловня судьбы в марте среди всех — богатеют день ото дня

Ведический астролог назвала баловня судьбы в марте среди всех - богатеют день ото дня

Знак зодиака — фаворит марта. Фото: Global Look Press

Они будут обласканы переменчивой фортуной.

Практикующий ведический астролог Ирина Орлова дала прогноз на март, назвав знак зодиака, который станет абсолютным везунчиком марта. И это Близнецы.

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Для этого знака зодиака март станет прекрасным периодом. Их ждут большие возможности.

«Удача не покинет ни в горести, ни в радости. Доверьтесь своей судьбе и не забывайте благодарить Вселенную за все, что с вами происходит», — добавила астролог.

Вторая половина марта потребует от Близнецов приложить много усилий в решении рабочих вопросов, но все старания вскоре окупятся неожиданной прибылью. Путешествия и дальние поездки помогут этому знаку зодиака получить множество незабываемых впечатлений.

По материалам 7days.

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