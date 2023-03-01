Единственный знак зодиака, который перевернет свою жизнь в марте, - предсказание Глобы

Тамара Глоба в своем YouTube-канале назвала знак зодиака, который выйдет на совершенно новый для себя путь. Март станет для Тельцов месяцем, когда жизнь меняет вектор своей направленности, уводя своего подопечного в новое русло, где его ждет успех и счастье. Бояться и тревожиться не стоит — нужно принять все то, что будет ниспослано свыше.

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Тельцы будут строить планы на будущее и претворять их в жизнь. Вторая половина марта ознаменуется для них личным успехом и признанием. Их ждет новая судьбоносная встреча, знакомства, которые изменят их взгляды на многие вещи. К примеру, одинокие представители этого знака зодиака найдут свою любовь.