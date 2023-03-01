Три знака зодиака — короли фортуны, которые сорвут денежный куш: деньги тянут магнитом

Провидица Николь Кузнецова из «Битвы экстрасенсов» назвала три знака зодиака, которые разбогатеют в марте. Деньги эти везунчики будут притягивать к себе словно магнитом удачи. Вселенная поддержит баловней судьбы, одарив их своей щедростью. В накладе они не останутся.

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Первая половина месяца в финансовом плане удачна для Тельцов. В дни влияния Венеры и Меркурия эти знаки зодиака могут совершить полезные покупки, которые окупятся им сторицей. Звезды позволят Тельцам тратить деньги на свои прихоти без риска оказаться на мели.