Три знака зодиака — короли фортуны, которые сорвут денежный куш: деньги тянут магнитом

Провидица Николь Кузнецова из «Битвы экстрасенсов» назвала три знака зодиака, которые разбогатеют в марте. Деньги эти везунчики будут притягивать к себе словно магнитом удачи. Вселенная поддержит баловней судьбы, одарив их своей щедростью. В накладе они не останутся.
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Первая половина месяца в финансовом плане удачна для Тельцов. В дни влияния Венеры и Меркурия эти знаки зодиака могут совершить полезные покупки, которые окупятся им сторицей. Звезды позволят Тельцам тратить деньги на свои прихоти без риска оказаться на мели.
Весы могут сорвать денежный куш в конце месяца. Прибыль наполнит их кошелек. Причем деньги придут сами, без каких-либо усилий со стороны этого трудолюбивого знака зодиака. Возможно, кто-то из должников решит вернуть им долг.
Водолеи озолотятся благодаря своему усердию и трудолюбию. Вторая половина месяца принесет им внезапные финансовые прибавки. Главное — правильно расставить приоритеты. И не упустить свой шанс разбогатеть.
По материалам «СтарХит»