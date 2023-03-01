Главного неудачника марта назвала Глоба: ругань с начальством, спор с коллегами, ссора с любимым

Стрельцы начнут весну 2023 года с испорченных отношений со всеми вокруг, об этом представителей этой зодиакальной системы предупредила астролог Тамара Глоба.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Стрельцы словно разучатся понимать других людей и начнут упорствовать там, где это делать вовсе не нужно. В итоге они испортят отношения в рабочем коллективе, включая и коллег, и начальство. Поссорятся с друзьями и близкими.

Под вопрос станут даже отношения с любимым человеком. Поэтому, если у вас есть возможность лишний раз не контактировать с людьми, лучше этого не делать, ведь держать свои нервы в узде вы сейчас не можете.

Источник: rsute.ru