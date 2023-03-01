Три знака зодиака, для которых март выдастся бедовым во всех смыслах — проблемы душат

Практикующий ведический астролог Ирина Орлова дала прогноз на март, назвав три знака зодиака, которые столкнутся с испытаниями в марте. Вздохнуть с облегчением им удастся только в том случае, если они справятся со всеми трудностями, а их будет немало.

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Переменным март станет для Овнов. Представители этого созвездия перестанут быть похожими на самих себя. Окружающим покажется, что их словно подменили. Куда-то пропадут решительность и бесстрашие этого знака зодиака. Многим попросту не хватит сил на новые старты и проекты. Астролог советует посвятить этот месяц окончанию дел, раздаче долгов. Тогда Овны сумеют облегчить свою жизнь и устремятся в светлое будущее. Главное — освободиться от прежних обязательств.

Тельцы будут загружены работой до середины марта. Дел невпроворот. Однако этот знак зодиака получит большую выгоду от всего, что связано с развитием бизнеса, карьерой и профессиональным ростом. Вот только для достижения целей Тельцам придется попотеть. И только вторая половина месяца позволит им выдохнуть. Этот знак зодиака может рассчитывать на достаток, если хорошо потрудится на свое благо.