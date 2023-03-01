Три знака зодиака, для которых март выдастся бедовым во всех смыслах — проблемы душат

Практикующий ведический астролог Ирина Орлова дала прогноз на март, назвав три знака зодиака, которые столкнутся с испытаниями в марте. Вздохнуть с облегчением им удастся только в том случае, если они справятся со всеми трудностями, а их будет немало.
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Переменным март станет для Овнов. Представители этого созвездия перестанут быть похожими на самих себя. Окружающим покажется, что их словно подменили. Куда-то пропадут решительность и бесстрашие этого знака зодиака. Многим попросту не хватит сил на новые старты и проекты. Астролог советует посвятить этот месяц окончанию дел, раздаче долгов. Тогда Овны сумеют облегчить свою жизнь и устремятся в светлое будущее. Главное — освободиться от прежних обязательств.
Тельцы будут загружены работой до середины марта. Дел невпроворот. Однако этот знак зодиака получит большую выгоду от всего, что связано с развитием бизнеса, карьерой и профессиональным ростом. Вот только для достижения целей Тельцам придется попотеть. И только вторая половина месяца позволит им выдохнуть. Этот знак зодиака может рассчитывать на достаток, если хорошо потрудится на свое благо.
Для Дев март станет периодом борьбы. Им придется защищаться или даже нападать. Этот знак зодиака будет вынужден пребывать в напряженном ожидании и при необходимости быстро реагировать на важные события. Звезды советуют Девам пойти на уступки. Их опорой станет доброта и любовь.
По материалам 7days