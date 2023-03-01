С 9 марта обстановка накалится! Володина дала прогноз на первый месяц весны

Астролог Василиса Володина заявила, что у Водолеев в целом март будет хорошим месяцем. Но некоторые нюансы все же будут. Первые дни будут радостными, но потом…

«С 9-10 марта обстановка вокруг накаляется, принося траты уже не такие приятные, может быть, вынужденные», — заявила она в своем прогнозе на март.

Володина при этом подчеркнула, что в последних числах марта у Водолеев начнется новая жизнь, которая может ворваться стремительно и в одночасье.

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