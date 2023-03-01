Только считать успевай! Глоба назвала любимца фортуны, который озолотится в марте

Тамара Глоба в своем YouTube-канале назвала знак зодиака, для которого март станет периодом возможностей и больших перемен. Вселенная откроет перед ними перспективы по службе. Начальство поможет в делах, обеспечив стабильный доход. Им грех жаловаться!
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Карьера Весов стремительно пойдет вверх. Интеллектуальная деятельность сулит им высокий заработок. Огромную роль также сыграют отношения с деловыми партнерами. Именно работа в коллективе даст этому знаку зодиака преимущество.
«Придут заработки и возможности. Эти изменения сулят новое время», — добавила астролог.