Какому знаку зодиака скоро предложат отличный заработок, но лучше отказаться: Глоба – это обман

Львы всегда стремятся вперед к новым заработкам и карьерному росту. Этот момент может сыграть на руку лжецам, которые захотят обмануть представителей знака зодиака.

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Тамара Глоба посоветовала Львам сейчас отказаться от заманчивого финансового предложения, которое к ним поступит. Оно может прийти от малознакомых людей, которым точно доверять не стоит.

Астролог рекомендовала лучше сосредоточиться Львам на текущих делах и задачах. Ваше рабочее место и существующая карьера – вот, на что нужно делать ставку, формируя линию своей судьбы.

Источник: rsute.ru.