На какой знак с гневом обрушится начальник: Володина назвала, кому проявить осторожность

Начало весны станет непростым для Овнов, об этом рассказала астролог Василиса Володина.

Она посоветовала представителям зодиакальной системы вести себя максимально осторожно и сдержанно, поскольку им светят неприятности на работе.

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Сложности могут возникнуть из-за невнимательности Овнов и оплошности, которую они могут допустить на профессиональном поприще.

Если это произойдет, то сильнейшего гнева начальства с ужасающими последствиями не избежать. Сосредоточьтесь и забудьте про все отвлекающие от дел вещи.

Источник: rsute.ru