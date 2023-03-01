На какой знак с гневом обрушится начальник: Володина назвала, кому проявить осторожность

На какой знак с гневом обрушится начальник: Володина назвала, кому проявить осторожность

Василиса Володина в шоу «Давай поженимся!»/ Первый канал

Сейчас эти люди должны контролировать каждый свой шаг.

Начало весны станет непростым для Овнов, об этом рассказала астролог Василиса Володина.

Она посоветовала представителям зодиакальной системы вести себя максимально осторожно и сдержанно, поскольку им светят неприятности на работе.

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Сложности могут возникнуть из-за невнимательности Овнов и оплошности, которую они могут допустить на профессиональном поприще.

Если это произойдет, то сильнейшего гнева начальства с ужасающими последствиями не избежать. Сосредоточьтесь и забудьте про все отвлекающие от дел вещи.

Источник: rsute.ru

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