С 8 марта! Знак зодиака, у которого начнется черная полоса — Володина

Астролог Василиса Володина заявила, что у Скорпионов в марте будет непростое время. По ее словам, представителей этого созвездия ждут испытания, с которыми они справятся.

«Большая часть марта для Скорпионов выглядит достаточно напряженной за счет квадратов от Марса к нескольким планетам в Рыбах. Важным будет весь отрезок времени, с 8 по 22 числа», — заявила она в своем прогнозе на март.

Володина подчеркнула, что рисковать Скорпионам не следует в марте, так как могут быть потери.

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