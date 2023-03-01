Грядет белая полоса: три знака зодиака, которые начнут жизнь в марте с чистого листа — Глоба

Тамара Глоба в своем YouTube-канале дала свежий прогноз на март, назвав три знака зодиака, которые начнут жить заново. Из ждут судьбоносные перемены — главное, не упустить свой шанс заявить о себе. Для многих март станет переломным, когда новое столкнется со старым.

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Тельцы ощутят на себе переменчивое мартовское настроение. Их ждет глобальное переустройство всей жизни — взглядов, желаний и вектора действий. Причем месяц обещает стать по-настоящему успешным. Особенно там, где речь зайдет о новых знакомствах. Тельцы могут неожиданно для себя встретить любовь.

Также они расширят свои карьерные возможности, упрочив материальный статус.