Грядет белая полоса: три знака зодиака, которые начнут жизнь в марте с чистого листа — Глоба

Тамара Глоба в своем YouTube-канале дала свежий прогноз на март, назвав три знака зодиака, которые начнут жить заново. Из ждут судьбоносные перемены — главное, не упустить свой шанс заявить о себе. Для многих март станет переломным, когда новое столкнется со старым.
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Тельцы ощутят на себе переменчивое мартовское настроение. Их ждет глобальное переустройство всей жизни — взглядов, желаний и вектора действий. Причем месяц обещает стать по-настоящему успешным. Особенно там, где речь зайдет о новых знакомствах. Тельцы могут неожиданно для себя встретить любовь.
Также они расширят свои карьерные возможности, упрочив материальный статус.
Не стоят на месте и предприимчивые Львы. В марте они откроют для себя возможности вдали от дома. Кто-то решится на переезд за границу. Там они могут найти дополнительный источник дохода. Поездки, путешествия — все это ждет Львов в марте. Кто-то даже изменит семейное положение. Этот знак зодиака получит предложение руки и сердца от своей второй половинки или же сам предложит вступить в союз.
Март станет переменным и для Дев. Эта перестройка затронет отношения с близкими, карьеру. Многих ждет любовь вдали от дома. Другие рискнут сменить привычное место работы. И тут Дев может ждать успех.