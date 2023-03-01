Володина назвала день, в который удастся все: начинайте новые дела – впереди удача

Астролог Василиса Володина в своем телеграме рассказала об особенностях 1 марта. Это действительно необычный день, а все благодаря соединению Венеры и Юпитера в воинственном Овне.

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Как заметила астролог, весна «буквально обрушилась на нас». 1 марта – благоприятный день для решительных действий. Если вы давно что-то планировали, но никак не решались начать это, ваш час настал!

Если все делать без оглядки назад, уверенно, линейно, не выдавая своих сомнений и дум, вы обязательно достигнете желаемого результата, а ваша мечта исполнится!