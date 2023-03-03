Что ждет Чулпан Хаматову после творческого провала в Латвии: прогноз таролога

Похоже, в судьбе Чулпан Хаматовой наступила большая черная полоса. Буквально за день до премьеры Новый рижский театр отменил спектакль «Старосветские помещики» по мотивам повести Гоголя, в котором актриса принимала участие. Причем в постановке она должна была говорить на латышском языке. Но, как говорится, карта не легла.
Известно, что ради этой премьеры актриса отказалась от участия в других проектах. А, учитывая, что размеры ее латвийских гонораров существенно меньше российских, теперь впору обыгрывать имя артистки в известной поговорке. Или Чулпан, или пропал…
Наладится ли жизнь Чулпан Хаматовой? Ждать ли ей милости от судьбы? На эти вопросы Teleprogramma.pro отвечает таролог Саона.
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По словам Саоны, сейчас Чулпан Хаматова находится в ужасном психологическом состоянии. А поводов переживать за свою будущее у нее действительно немало. Актриса теряет свою карьеру, себя, не понимает, как действовать дальше.
«Человек просто сбился с пути. В России ее никто не будет встречать аплодисментами, - объясняет Саона. - И творчество актрисы, конечно, начнет теряться. Я не вижу процветания ни в Латвии, ни в России. Его просто нет и быть не может. Так случается, когда человек сам себе роет яму!»
Более подробно о прогнозах Саоны можно прочесть на ее странице в Контакте.
Саона. Фото: личный архив
Напомним, Чулпан Хаматова уехала из России год назад. Она оставила не только актерскую карьеру, но и благотворительный фонд «Подари жизнь», который курировала долгое время. Организация помогала детям с онкологическими, гематологическими и иными тяжелыми заболеваниями.