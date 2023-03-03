Что ждет Чулпан Хаматову после творческого провала в Латвии: прогноз таролога

Похоже, в судьбе Чулпан Хаматовой наступила большая черная полоса. Буквально за день до премьеры Новый рижский театр отменил спектакль «Старосветские помещики» по мотивам повести Гоголя, в котором актриса принимала участие. Причем в постановке она должна была говорить на латышском языке. Но, как говорится, карта не легла.

Известно, что ради этой премьеры актриса отказалась от участия в других проектах. А, учитывая, что размеры ее латвийских гонораров существенно меньше российских, теперь впору обыгрывать имя артистки в известной поговорке. Или Чулпан, или пропал…

Наладится ли жизнь Чулпан Хаматовой? Ждать ли ей милости от судьбы? На эти вопросы Teleprogramma.pro отвечает таролог Саона.

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