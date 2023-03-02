5 женских имен, гарантирующих любовь и счастье после 40 лет

Как говорила главная героиня фильма «Москва слезам не верит» - «В сорок лет жизнь только начинается!» Для обладательниц некоторых имен это утверждение очень верно: для них настоящая жизнь начинается после 40 лет – именно тогда к ним приходят любовь и счастье. О каких именах идет речь – нам поведала таролог и парапсихолог Галина Янко.

Карина – может быть даже четвертый брак

К Карине счастье приходит с нескорым запозданием. Это может быть второй, третий и даже четвертый брак, но именно после 40 лет эти женщины узнают, что такое настоящая любовь. Все, что было «до», кажется сном - или подготовкой к счастливой жизни.

Лолита – учится наслаждаться жизнью

Лолиты торопятся жить, но исключительно в собственных интересах. Если заводят семью, то для статуса или выгоды. После 40 лет они перестают что-то доказывать окружающим, завоевывать место под солнцем и просто наслаждаются жизнью.

Кристина – новая жизнь и новый ребенок

После 40 лет новую жизнь в Кристину способен вдохнуть ребенок. Он часто рождается благодаря порыву вновь прожить молодость, именно поэтому Кристины и становятся мамами после 40. Рискованно, но, если здоровье позволяет, почему нет?

Елена – новая профессия и богатство

После сорока Елена разрешает себе жить, так как давно хотела. А именно - меняет профессию. Например, прежде Елена преподавала философию, а потом вдруг открывает в себе талант к живописи. И самое главное - новое открытие становится для них реальным шансом разбогатеть.

Александра – удачу принесет смена места жительства

Александра может найти свое счастье в жизни, если после сорока лет решится на переезд. Но это должен быть ощутимый переезд - не в соседний подъезд, а, как минимум, в другой город. Лучше сменить страну, а то и континент.

