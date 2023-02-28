Ядерные энергии: Глоба дала прогноз на март 2023 года

Астролог Тамара Глоба заявила, что в марте 2023 года Марс, наконец, выйдет из Близнецов и перейдет в Рак. Также, по ее словам, идет переход периода Сатурна в Рыбы. А это создаст новые условия для финансовых и мировых структур.

«А Плутон переходит в Водолей. Вообще, Плутон — это планета массовых событий, ядерных энергий. И богат он человеческими душами», — заявила она.

Все эти события, подчеркнула Глоба, принесут нам новые возможности. В первую очередь, речь идет о свободе. И многие обретут свои идеалы.

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