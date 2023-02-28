Три точки опоры назвала Глоба, которые переменят мир: точное время и точные места — что будет

Астролог Тамара Глоба рассказала, что Россия и весь мир уже вступили в период, который явлется поворотным и решающим для всех. Меняется ход истории. Меняется цивилизация и обратного пути нет.

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По словам Глобы, для мира существуют опорные точки, которые закрутят воронку событий.

«Первая точка открытия будет в 2023-м, когда новое время встречается со старым», — сказала астролог.

Абсолютно все страны начнут меняться в этот период, появится новый потенциал. Следующая точка будет только через 20 лет.

Тамара Глоба точно обозначила три самых важных месяца решающего 2023 года. Это март, апрель и май. И мы на пороге серьезных изменений сейчас.

Как заметила эксперт, значительно изменится финансовая сфера. Сейчас могут рухнуть многие крупные предприятия. Но вместе с тем, появятся новые бизнес-возможности и новые миллионеры.

По материалам kp.ru