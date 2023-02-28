Держитесь! Какой знак зодиака будут специально провоцировать и выводить из себя – Володина

Увы, нас окружают не только доброжелательные и хорошо воспитанные люди. Некоторых хлебом не корми – дай только испортить тебе настроение. Ну а если вы стали чуточку удачливее их, то держитесь – они сделают все, чтобы насолить вам.

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Именно с такими людишками предстоит столкнуться Овнам. Астролог Василиса Володина посоветовала представителям зодиакальной системы проявить максимум хладнокровия, терпения и спокойствия.

Вас будут намеренно провоцировать и выводить из себя. Если поддадитесь этом негативу, то проиграете, так что держитесь!

Источник: rsute.ru.