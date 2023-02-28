Глоба назвала два знака зодиака, которые обретут любовь: романтика и полет в облаках мечтаний

Глоба назвала два знака зодиака которые обретут любовь: романтика и полет в облаках мечтаний

Тамара Глоба. Фото: Global Look Press

Стоит приглядеться к людям, с которыми было знакомство не так давно.

Астролог Тамара Глоба предрекла двум знакам зодиака удачу на любовном фронте. Тельцам светит приятное романтическое знакомство.

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Они будут очарованы проявлением симпатии со стороны противоположного пола. Звезды сулят им приятное времяпровождение и развлечения.

Весы встретят интересного человека, если отправятся на светское мероприятие. Их тоже окутают вниманием, сердечко застучит учащенно. Готовьтесь, вас ждет приятный сюрприз.

Источник: rsute.ru.

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