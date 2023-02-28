«Отражают нас как зеркала»: эксперт назвала людей, которых лучше держать подальше от себя

Астролог рассказала, каких людей стоит убрать из своего окружения.
Чтобы создать счастливое будущее, необходимо оставить около себя «правильных» личностей.
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«Правильными» для каждого человека будут разные люди. Если цели и ценности между вами и вашим окружением совпадают, то начало положено. Этих людей лучше не терять. А вот тех, кто вызывает у вас негативные эмоции, стоит остерегаться.
«В гороскопе каждого человека есть сектор, отвечающий за друзей и единомышленников. Ни для кого не секрет, что наше окружение формирует нас самих и создает нашу личность. Все наши знакомые отражают нас как зеркала. Поэтому очень важно уделять внимание окружению: оно формирует наше будущее. А будущее мы способны творить только из состояния созидания, когда у нас есть планы и цели», – рассказала астролог и бизнес-консультант в беседе с vnimanie.pro.
Эксперт предлагает составить катальную карту, которая поможет понять свои сильные стороны и сформулировать запрос на подходящее окружение.
Напомним, ранее астролог Елена Мун рассказала об опасностях 28 февраля.