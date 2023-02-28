«Отражают нас как зеркала»: эксперт назвала людей, которых лучше держать подальше от себя

Астролог рассказала, каких людей стоит убрать из своего окружения.

Чтобы создать счастливое будущее, необходимо оставить около себя «правильных» личностей.

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«Правильными» для каждого человека будут разные люди. Если цели и ценности между вами и вашим окружением совпадают, то начало положено. Этих людей лучше не терять. А вот тех, кто вызывает у вас негативные эмоции, стоит остерегаться.