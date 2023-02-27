«Активизируются мошенники и воры»: Елена Мун рассказала об опасностях 28 февраля

Стало известно, что не стоит делать в поседений день февраля в этом году.

Астролог Елена Мун предупредила представителей всех знаков о непростом дне с точки зрения лунного календаря. Во вторник, 28 февраля не рекомендуется верить слухам.

«Девятые лунные сутки, Луна в Близнецах. Неподходящий день для начала важных дел, но продуктивный для творческой работы. Не стоит заключать важные сделки во вторник, верить всему, что говорят», – насторожила астролог.

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