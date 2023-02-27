Глоба назвала три знака зодиака, которым Вселенная откроет врата к счастью и богатству в марте

Тамара Глоба в своем YouTube-канале поделилась свежим прогнозом на март, назвав три знака зодиака — баловня судьбы. Для них Вселенная откроет врата к счастью и богатству.

Безусловными везунчиками станут Тельцы. Для них весна это время масштабных перемен. Они обзаведутся надежными заступниками. Вторая половина марта ознаменуется личным успехом и признанием. Тельцов ждет новая судьбоносная встреча, а также материальное изобилие.

Овны будут купаться во всеобщем обожании. Для них нет ничего невозможного.