Глоба назвала три знака зодиака, которым Вселенная откроет врата к счастью и богатству в марте

Тамара Глоба в своем YouTube-канале поделилась свежим прогнозом на март, назвав три знака зодиака — баловня судьбы. Для них Вселенная откроет врата к счастью и богатству.
Безусловными везунчиками станут Тельцы. Для них весна это время масштабных перемен. Они обзаведутся надежными заступниками. Вторая половина марта ознаменуется личным успехом и признанием. Тельцов ждет новая судьбоносная встреча, а также материальное изобилие.
Овны будут купаться во всеобщем обожании. Для них нет ничего невозможного.
«Ждите популярности в самом начале марта. Ваш личный успех, который весь месяц будет приносить всевозможные дары, в конце марта поможет реализовать любые планы. Также ждет материальный достаток», — заверила Глоба.
Для Близнецов март — период активной карьеры. Они строят новые планы, но часть из них будет отброшена уже в начале месяца. В тоже время, друзья протянут им руку. На первый план выйдет коллективная работа.
Близнецов ждет новая любовь. Звезды советуют им не останавливаться на достигнутом. При этом рожденные под этим знаком зодиака должны беречь свое здоровье в начале марта.